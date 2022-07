Keine Vitalfunktion: Anschlag auf Japans Ex-Regierungschef Abe

Auf den früheren rechtskonservativen japanischen Regierungschef Shinzo Abe ist Medienberichten zufolge ein Anschlag verübt worden. Ein Mann habe Abe während einer Wahlkampfrede in der alten Kaiserstadt Nara angegriffen und verletzt, berichteten japanische Medien am Freitag unter Berufung auf Abes Regierungspartei LDP. Der Politiker sei verletzt und blute am Hals, hieß es. Der TV-Sender NHK berichtet, dass zwei Schüsse zu hören waren. Die Polizei habe den Täter überwältigt.

Der 67-Jährige soll keine Vitalfunktionen mehr zeigen. NHK berichtete unter Berufung auf die Feuerwehr, Abe habe anscheinend einen Herz-Kreislauf-Stillstand. Laut dem Bericht sei ein Mann wegen versuchten Mordes festgenommen worden. Demnach wurde eine Schusswaffe gefunden. Ein offizielles Statement soll demnächst erfolgen.