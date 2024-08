Nach den vielen Attacken plant auch Deutschland ein Messerverbot

Und auch heuer registrierte die Bundespolizei laut dem Bericht der Bild am Sonntag wieder erneut mehr Messerangriffe – besonders in und nahe von Bahnhöfen . Heuer war dies bereits 440 Mal der Fall.

Die Ärzte im Berliner Großkrankenhaus Charité schlagen Alarm: In den ersten sechs Monaten wurden heuer so viele Messeropfer behandelt wie im gesamten Vorjahr. 55 Verletzte nach solchen Attacken hätten versorgt werden müssen, berichtete der Geschäftsführende Direktor des Centrums für Muskuloskeletale Chirurgie, Ulrich Stöckle, der Berliner Morgenpost.

Angesichts dieser Zunahme von Messerangriffen will Deutschlands Innenministerin Nancy Faeser (SPD) nun das Waffenrecht verschärfen. Dabei will sie „den Umgang mit Messern im öffentlichen Raum weiter einschränken“.

In besonders tragischer Erinnerung blieb der tödliche Messerangriff eines 25-jährigen afghanischen Asylsuchenden, der Ende Mai mitten in der Stadt Mannheim einen Polizisten erstochen hatte. Der mutmaßliche Islamist hat ausgerechnet einen jungen Sicherheitsbeamten getötet, der in seiner Freizeit arabisch gelernt hatte, um Zuwanderer besser zu verstehen. Der Extremist hatte sechs Personen zum Teilschwer verletzt und den Polizisten getötet, der ihnen zu Hilfe eilen wollte.

Demnach dürfen Messer aller Art griffbereit nicht mehr mitgenommen werden, vom „Schweizermesser“ bis hin zu Küchenmessern, Kampfmesser aller Art ohnehin. Das gilt im Ortsgebiet, in Park- und Sportanlagen, in Freizeitparks, bei Veranstaltungen, in öffentlichen Verkehrsmitteln, in Schulen, Unis und Kindergärten. Wer dagegen verstößt, kann mit einer Strafe bis zu 3.600 Euro oder mit bis zu sechs Wochen Haft bestraft werden.

Ausnahmen gibt es für Waffenkarten- oder Jagdscheinbesitzer, sie dürfen Messer tragen. Taschenmesser dürfen im Rucksack oder in einem „Sackerl“ mitgeführt werden, sodass Wanderer ihre Jause schneiden können.

Derzeit gilt ein Messerverbot aber nur an bestimmten Orten – etwa am Keplerplatz und am Reumannplatz ( beide im Wiener Bezirk Favoriten): Hier ist es immer wieder zu brutalen Messerangriffen gekommen.