Atombombe auf Gaza? "Das ist eine der Optionen"

Netanyahu geht auf Distanz

Die israelische Regierungsspitze hat sich klar von Äußerungen eines rechtsextremen Ministers zum Vorgehen im Gazastreifen distanziert.

Der israelische MinisterprĂ€sident Benjamin Netanyahu sagte, Eliyahus Äußerungen hĂ€tten "keine Basis in der RealitĂ€t". Israel und die Armee gingen "in Einklang mit den höchsten Standards internationalen Rechts vor, um Schaden an Zivilisten zu vermeiden".

Man werde dies weiterhin tun, "bis zu unserem Sieg" gegen die im Gazastreifen herrschende islamistische Hamas.

➀ Mehr lesen: Wie Israel im Gazastreifen Krieg fĂŒhrt

Auch Verteidigungsminister Yoav Galant verurteilte die "haltlosen und unverantwortlichen Äußerungen" Eliyahus. "Gut, dass dies nicht die Leute sind, die fĂŒr Israels Sicherheit zustĂ€ndig sind", schrieb er in einem X-Post.