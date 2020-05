Österreicher sollen in Griechenland ohne Quarantäne urlauben können

Österreich strebt Grenzöffnung mit Nachbarländern an, in denen die Coronavirus-Ausbreitung niedrig ist. Konkret wurde diese Woche eine stufenweise Öffnung der Grenzen mit Deutschland vereinbart. Seit Freitag gibt es nur noch Stichprobenkontrollen, ab 15. Juni soll es zu Deutschland, aber auch der Schweiz und Liechtenstein wieder die volle Reisefreiheit geben. Slowenien gab am Freitag überraschend das Ende der Einreisebeschränkungen für EU-Bürger an den Grenzen aus Österreich, Italien, Kroatien und Ungarn bekannt.

Griechenland wird kommende eine Reihe von Reiseeinschränkungen innerhalb des Landes aufheben. Reisen auf dem Festland und nach Kreta werden frei sein. Am 25. Mai sollen Reisen zu allen Inseln erlaubt werden. Stufenweise beginnen Ende Mai und im Juni erneut Flüge aus Griechenland nach Deutschland und anderen EU-Staaten, teilten Fluglinien mit. Am Montag sollen auch alle offenen archäologischen Stätten wie die Akropolis von Athen für die Besucher öffnen.