Deutsche machen ein Viertel des oberösterreichischen Tourismus aus

Oberösterreichs Tourismus-Landesrat Markus Achleitner freut sich über die angekündigte Grenzöffnung am 15. Mai. „ Deutschland ist unser wichtigster touristischer Zielmarkt im Ausland“, betont er. „Denn in der Sommersaison 2019 haben Gäste aus Deutschland für 24 Prozent der Nächtigungen in Oberösterreich gesorgt.“ Der Oberösterreich Tourismus sei entsprechend vorbereitet.

Wichtigster Handelspartner

„Offene Grenzen zu unserem wichtigsten Handelspartner sind ein wichtiger Schritt und eine Voraussetzung, damit Oberösterreichs Wirtschaft und der Arbeitsmarkt wieder Fahrt aufnehmen können und unser Bundesland wieder stark wird“, reagiert Landeshauptmann Thomas Stelzer auf die Grenzöffnung. Er lobte auch, dass es in einem ersten Schritt bereits gelungen sei, kleinere Grenzübergänge zu öffnen. „Gerade im grenznahen Bereich müssen wir die Pendlerinnen und Pendler sowie die Betriebe unterstützen, damit sie ihre Produktion mit ihren Mitarbeitern wieder hochfahren können. Ähnliches gilt für landwirtschaftliche Betriebe, die ihre Anbauflächen über der Grenze haben“, so der Landeshauptmann, der sich zuletzt auch in Bayern für Lösungen eingesetzt hatte.