Asyl- und Migrationspakt: Reformgespräche mit Deutschland und Dänemark

Vor dem Anfang Juni anstehenden EU-Innenministerrat berät sich Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) kommende Woche mit Ministerkollegen aus Deutschland und Dänemark. Am Donnerstag besucht Karner die deutsche Innenministerin Nancy Faeser in Berlin, am Freitag kommt der dänische Migrationsminister Kaare Dybvad Bek nach Wien. Thema der Gespräche sind die laufenden schwierigen Verhandlungen für eine umfassende Reform der europäischen Asyl- und Migrationspolitik.

Karner zeigte sich im Vorfeld des Treffens mit Faeser am Samstag erfreut, dass die deutsche Regierung Asylverfahren außerhalb der EU prüft. "Wir sehen, dass unsere Vorschläge von immer mehr EU-Staaten aufgegriffen werden. So sieht etwa auch die deutsche Innenministerin die Notwendigkeit, Asylverfahren in sicheren Drittstaaten und schnelle Verfahren an der EU-Außengrenze im Asyl- und Migrationspakt zu verankern", so der Innenminister in einer Aussendung. Der KURIER berichtete bereits ausführlich über die Hintergründe zu diesem Treffen.

Bei dem Treffen mit der SPD-Politikerin soll es laut Innenministerium auch darum gehen, wie man den EU-Außengrenzschutz robuster machen kann.