Armes Würstchen - keine Corrywurst in Volkswagen-Kantine

Seit 1949 ist sie aus Deutschland nicht mehr wegzudenken

Stolze 72 Jahre alt ist der Würstelstand-Klassiker. Woher er genau kommt ist unklar, sowohl Berlin als auch Hamburg pachten den Erfolg für sich. Schlussendlich zum Patent angemeldet wurde die Currywurst von Imbissbudenbesitzerin Herta Heuwer 1949. Sie soll an einem verregneten Septemberabend im West-Berliner Charlottenburg aus Langeweile und mangels Kundschaft die erste Currywurst kreiert haben. Auch im eigentlichen Rezept um die Wurst herrschen regionale Uneinigkeiten. Im Ruhrgebiet erhält man Brühwürste aus Schweinefleisch, Speck und Wasser ähnlich einer Bratwurst, in Berlin kennt man die Currywurst als klein geschnittene Bockwurst. Konsens besteht in der Entstehungszeit: Die Currywurst wurde nach dem Zweiten Weltkrieg als spontane Idee umgesetzt. Erst mit der Ankunft der britischen und US-amerikanischen Besatzungsmächte erlangten die Hauptzutaten, Ketchup und Curry, ihre Bekanntheit. Feststeht, beliebt ist die Currywurst noch immer. Laut dem Currywurst Museum Berlin wird sie allein in Deutschland jährlich rund 800 Millionen Mal verspeist.