Wie sich Deutschland auf den Pandemie-Herbst vorbereitet

Die Straßencafés sind voll, in den Parks wird gefeiert, in den Bädern geplanscht – der Alltag in Berlin und an anderen Orten hat sich wieder normalisiert, so der Eindruck. Ein Blick auf die Zahlen lässt allerdings Zweifel aufkommen.

Ähnlich wie im vergangenen Sommer klettern sie nach einem Rückgang wieder nach oben. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz liegt gerade bei 23,5. Vor allem unter jüngeren Menschen gibt es zahlreiche Neuinfektionen. In Berlin versucht man sie derzeit mit Party und Techno zum Piks zu animieren – seit Montag wird bei der „Langen Nacht des Impfens“ geimpft, während DJs auflegen.

In einer langen Sitzung berieten am Dienstag auch Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Vertreter der Bundesländer. Mit Blick auf die Infektionszahlen und das stockende Impftempo wollen sie nachjustieren – um einen neuen Lockdown im Herbst zu vermeiden.