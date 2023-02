"Arbeite für alle, die zahlen": Einblicke in israelische Desinformations-Firma

Ein internationales Reporterteam deckte die Machenschaften des "Team Jorge" auf, das Wahlen in aller Welt manipulieren und für Hacking- und Fake-News-Kampagnen verantwortlich sein soll. Was in Israel darüber bekannt ist.

von Norbert Jessen