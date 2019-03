Annegret Kramp-Karrenbauer: Plötzlich Kanzlerin?

Dass die Gruppe dafür viel mediale Resonanz bekam, hatte auch mit einem anderen Ereignis zu tun: Nicht die Kanzlerin, sondern die CDU-Chefin erteilte via Welt am Sonntag den EU-Reformideen des französischen Präsidenten eine Abfuhr. Was in Berlin zur Frage führte: Wer hat hier nun das Sagen? CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak versuchte am Montag die Debatte zu entschärfen. Es gebe keine Äußerung von relevanten Politikern, die jetzt einen Wechsel an der Regierungsspitze forderten. Auch AKK ließ wissen: „Wir haben eine Kanzlerin. Und wir wollen – und ich an der Spitze will –, dass Angela Merkel Kanzlerin bleibt.“ Was sollte sie auch anderes sagen? Die Saarländerin möchte sie beerben, so viel steht fest. Aber sie weiß auch: Merkel will ihre Amtszeit selbstbestimmt beenden.