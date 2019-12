Angela Merkel zum ersten Mal in Auschwitz

Ferner versicherte die deutsche Politikerin, Antisemitismus, Rassismus, Intoleranz und Geschichtsrevisionismus nicht zu dulden – Letzteres war wohl primär nach Warschau gerichtet. Die nationalkonservative Regierung Polens betreibt eine aktive Geschichtspolitik, die das Leid und die Aufopferung der Polen während des Zweiten Weltkriegs stärker im Bewusstsein der Weltöffentlichkeit verankern will, und bereitet Reparationsforderungen an Deutschland vor. Im vergangenen Jahr wurde zudem das sogenannte „Holocaustgesetz“ vorgestellt, das bei Behauptungen, die polnische Nation habe eine Verantwortung oder Mitverantwortung an Naziverbrechen, Strafverfolgung vorsah. Auf Protest Israels hin wurde die Novelle entschärft.

Grund für diese Maßnahmen sind Formulierungen wie „polnische Todeslager“ in westlichen Medien. So werde Polen eine Schuld an den Verbrechen zugewiesen, die auf von NS-Deutschland besetztem Territorium begangen wurden, heißt es.