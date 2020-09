Angela Merkel und Horst Seehofer: Am Ende alles gut?

Zusammengepasst haben die Protestantin aus dem Norden und der Katholik aus Bayern eigentlich nie: Sie eher kühl, sachlich und von CSU-Männerrunden als „Zonenwachtel“ verspottet. Er, emotional wie inhaltlich wendig, fing sich mit ihr schon 2004 Streit um die Gesundheitsreform ein. Gewollt hat sie ihn auch nicht, als er ihr 2005 ins Kabinett bugsiert wurde – geblieben ist er bis heute. Seit 2018 ist er Innenminister, zuvor war er als Parteichef und Ministerpräsident ihr Gegenüber bei der christlichsozialen Schwesterpartei CSU. Hinter ihnen liegen Regierungsjahre in Bündnissen mit FDP oder SPD, begleitet von Krisen: 2008 brachen Banken zusammen, 2015 flüchteten Hunderttausende nach Europa.

In guten Zeiten (2013) war er ihr Fan. „Du bist unsere Nummer Eins“, rief er ihr am Parteitag zu. In schlechten Zeiten (2016) warf er ihr Rechtsbruch vor. Und lieferte der AfD verbale Munition für den Wahlkampf 2017. Sie profitierte von dem Thema, das CDU/CSU zerrieb: Die Flüchtlingspolitik. Das offenbarte sich am CSU-Parteitag 2015: Während Merkel die von Seehofer geforderte Obergrenze bei der Flüchtlingsaufnahme ablehnt, von einer EU-Lösung spricht, kanzelt er sie auf offener Bühne ab.

Drei Jahre schwelte dieser Konflikt, bis er im Sommer 2018 eskalierte: Sie war gegen seine Idee von der Zurückweisung von Asylsuchenden an der deutschen Grenze. Laut Merkel würde das europaweit Chaos stiften.

Zum Law-and-Order-Prinzip, das Seehofer damals verfolgte, kam seine persönliche Not: In Bayern standen Wahlen an, Rivale Markus Söder rüttelte an seinem Sessel, und er war überzeugt, mit harter Rhetorik die AfD überholen zu können. Ein Trugschluss, die CSU verlor an Grüne wie an AfD. Die Schuld lud man an Seehofer ab. Ihm blieb nur noch sein Ministeramt in Berlin und der Versuch, das eigene Bild zurechtzurücken.