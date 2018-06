Merkel und Seehofer: Eine Frage der Macht

Es geht mit Blick auf die Landtagswahl um einen Kurswechsel, den die CSU mit Islam-Debatte, Polizeiaufgabengesetz und Kreuz-in-allen-Amtsstuben in Bayern in die Wege leitet. Der Bruch mit Merkel und der Politik für die sie steht, wäre die logische Konsequenz - so eine Lesart dieser Strategie. Auch wenn Seehofer am Wochenende in der Bild versicherte, keinen Sturz oder Fraktionsbruch im Sinne zu haben, lässt sich schwer nachvollziehen, warum die CSU dieses Spiel treibt. Das noch dazu ein riskantes für die eigene Partei, das Land und Europa ist.

Denn welche Optionen bleiben der Kanzlerin, wenn die Bayern in der heutigen Sitzung bei ihrer Forderung bleiben? Um den Autoritätsverlust zu vermeiden, müsste sie ihren Innenminister Seehofer entlassen. Bisher haben Kanzler nur Minister aus ihren Parteien in die Wüste geschickt, aber nicht jene einer anderen Partei. Die CSU würde dann die Fraktion aufkündigen, was ernsthafte Folgen hätte: Denn ist es mal vorbei mit der Partnerschaft, stünden sich zwei Konkurrenten gegenüber. Die CDU könnte in Bayern antreten, Befürworter gibt es genug.

Spinnt man diese Gedanken weiter, wäre der Fraktionsbruch auch das Ende der Koalition. Das würde vor allem die SPD kalt erwischen. Parteivorsitzende Andrea Nahles stellte sich am Samstag klar hinter Merkel, auch sie befürworte eine „europäische Lösung“. Harscher reagierte Malu Dreyer, SPD-Vize-Chefin, die Merkel und Seehofer aufforderte, die „würdelosen Machtspiele“ zu unterlassen. Auch in den anderen Parteien ist man auf Neuwahlen wenig erpicht, zudem könnten sie auch erst nach einem längeren Prozedere vom Bundespräsidenten Steinmeier eingeleitet werden. Realistischer ist, dass man sich eine neue Regierungskonstellation überlegt. Die Grünen wären gewillt, mit der CDU zu arbeiten, Parteichef Habeck schloss Neuverhandlungen nicht aus. Seine Partei habe gezeigt, dass sie bereit sei, Regierungsverantwortung zu übernehmen. Die FDP brachte sich am Wochenende selbst ins Spiel. Doch das Merkel und Lindner zusammenarbeiten, der derzeit die Grenzen nach rechts austestet, ist schwer vorstellbar.

Eine Koalition ohne Kanzlerin? Dazu müsste sie zurücktreten, was ihre Gegner als Selbsteingeständnis für die Verfehlungen ihrer Politik deuten würden. Und Merkel weiß, dass es außenpolitisch ein fatales Signal wäre: Vor allem nach den Kontroversen mit Trump und dem Handelsstreit, stünde Deutschland und Europa geschwächt da.