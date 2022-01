Anführer der "Oath Keepers" drohen 20 Jahre Haft nach Sturm aufs Kapitol

Es gab Zeiten, da wäre Stewart Rhodes für Donald Trump durchs Feuer gegangen. Und Trump hätte den untersetzten Mann mit Fusselbart und Augenklappe bei öffentlichen Auftritten als vorbildliches Exemplar eines "Make Amerika Great Again"-Patrioten gelobt.

Perdu.

Wenn der Ex-Präsident am Samstagabend in Florence in Arizona seinen diesjährigen Kundgebungsreigen eröffnet, wird der Name Rhodes aller Voraussicht nach nicht fallen. Trump möchte nicht mit dem vom FBI frisch verhafteten Mastermind der "Oath Keepers" assoziiert werden. Ihm drohen wegen "aufrührerischer Verschwörung", vulgo Inlandsterrorismus, durch den Sturm aufs Kapitol bis zu 20 Jahre Haft.