Es gibt diese Anekdote von Andrij Melnyk, die erklärt ihn ziemlich gut. Einige Wochen nach Kriegsbeginn, so schreibt der Spiegel, sitzt der ukrainische Botschafter in einem Berliner TV-Studio, er hat gerade ein emotionales Streitgespräch mit dem SPD-Außenpolitiker Michael Roth hinter sich. Der eilt schnellen Schrittes zur Tür hinaus, man könnte meinen, er flieht. Melnyk sagt: „Arschloch“.

Eine „Zumutung“ nannte die FAZ ihn einmal, der Spiegel porträtierte ihn als „Der Undiplomat“: Melnyk, 47, immer sehr akkurat gekleidet, war in den vergangenen Monaten der Stachel im Fleisch der deutschen Politik. Schon Wochen bevor Wladimir Putin seine Panzer Richtung Kiew schickte, saß er in Talkshows, erklärte in geschliffenstem Deutsch, was dem Westen drohe – und wurde für seine Warnungen belächelt.

Nach dem Beschuss teilte er darum umso heftiger aus, und da vor allem in Richtung SPD. Kanzler Olaf Scholz sei eine „beleidigte Leberwurst“, weil er nach der Ausladung Frank-Walter Steinmeiers partout nicht nach Kiew reisen wollte, sagte Melnyk etwa. Präsident Steinmeier, der in Kiew wegen seiner Verhandlungen mit Russland seit 2014 eine Persona non grata ist, unterstellte er ein „heiliges“ Verhältnis zu Moskau und „ein Spinnennetz an Kontakten mit Russland“.