Analyse: Deshalb nimmt die PLO die Anerkennung Israels zurück

„Bis zur Anerkennung eines palästinensischen Staates in den Grenzen von 1967“, soll die Einstellung der Beziehungen zu Israel andauern, heißt es in der Erklärung. Mit diesem Beschluss schließt sich der PLO-Zentralrat formell den militanten palästinensischen islamistischen Gruppierungen wie Hamas und Dschihad an. Sie lehnten die Oslo-Verträge von Anfang an ab. Sie sind auch nicht Mitglieder des PLO-Dachverbandes. Doch auch innerhalb der PLO gibt es Gruppen, die Oslo ablehnen. Von den 130 Delegierten des Zentralrates, dem zweitwichtigsten Gremium der PLO, waren nur 100 in Ramallah mit dabei.

Was auf ersten Blick wie ein Schulterschluss der Fatah-Organisation von Abbas mit den radikaleren Verweigerern in und außerhalb der PLO aussieht, ist letztlich aber eine Verschärfung der inneren palästinensischen Konflikte. Abbas geht es nicht um die immer wieder beschworene „innere Aussöhnung“ der Palästinenser. Es geht vielmehr um die Wiederherstellung der PA-Herrschaft im Gazastreifen, die die Fatah-dominierte PA 2007 durch einen Putsch der Hamas verloren hat. Auch Hamas hat kein wirkliches Interesse an einer Versöhnung. Weit wichtiger ist hingegen die Stabilisierung ihrer Macht in Gaza. Sie fordert vor allem ein Ende der internationalen Sanktionen, die den Alltag im Gazastreifen immer spürbarer erschweren.