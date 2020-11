Amerika alt und neu: Trump feuert, Biden stellt ein

Während Trump also wieder einmal sein Team umbauen muss, weil er einen Mitarbeiter gefeuert hat, baut der gewählte Präsident in spe sein Team auf. Dienstagabend präsentierte Biden den ersten Teil der künftigen US-Regierung: fünf Frauen und vier „People of Color“, Angehörige ethnischer Minderheiten, allen voran die designierte Vize-Präsidentin Kamala Harris.

Biden hatte im Wahlkampf angekündigt, ein Kabinett zu bilden, das „wie Amerika ausschaut“ – vielfältig. Trump war stets vorgeworfen worden, die „weißeste und männlichste “ Regierung seit Ronald Reagan in den 80er-Jahren anzuführen.