Trump will rasch noch Natur zerstören, Truppen abziehen, Bomben werfen

An der Wahlfront kassiert er derzeit nur Niederlagen. Die Neuauszählung im Bundesstaat Georgia bringt weder den dortigen Sieg Joe Bidens in Gefahr, noch hat sie irgendeine eklatante Wahlfälschung entlarvt. In Pennsylvania haben die Richter mehrere Anklagen bereits niedergeschlagen und in Wisconsin muss Trump für die von ihm geforderte Neuauszählung erst einmal ein paar Millionen auf den Tisch legen.

Umso mehr stürzt sich der Präsident in die politischen Abenteuer, die ihm die Zeit noch lässt, bis er am 20. Jänner endgültig das Weiße Haus räumen muss. Von dem mit Sicherheit verrücktesten Abenteuer konnten ihn ja seine Berater und Vertrauten gerade noch abhalten, wie die New York Times berichtet.

Trump hatte Vizepräsident Mike Pence, Außenminister Mike Pompeo und führende Militärs zu sich ins Oval Office bestellt. Dort überraschte er sie mit der Frage, was sie denn von einem Luftangriff auf die iranische Atomanlage in Natanz halten würden. In dieser reichert das Mullah-Regime seit Jahren Uran an - und, seit Trump das Atomabkommen aufgekündigt hat, mit erhöhtem Tempo.