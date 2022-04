Als ein mächtige Republikaner Donald Trump zum Rücktritt drängen wollte

Das hat mit Ex-Präsident Donald Trump zu tun. Und dessen geistiger Urheberschaft für die Erstürmung des Kapitols am 6. Jänner 2021. Kurz danach, so steht es in einem Anfang Mai erscheinenden Buch der New York Times-Journalisten Jonathan Martin und Alex Burns, bedeutete McCarthy hochrangigen Parteifreunden, dass er Trump, der damals in den letzten Tagen seiner Präsidentschaft war, zum Rücktritt drängen wolle. Selbst ein Amtsenthebungsverfahren schloss er nicht aus.

"Ich hab's satt mit diesem Kerl"

Unmissverständliche Begründung: „Ich hab’s satt mit diesem Kerl. Was er getan hat, ist unakzeptabel. Niemand kann das verteidigen und niemand sollte das verteidigen.“

Kaum war die als Appetit-Häppchen vor der Buch-Veröffentlichung gezündete Bombe explodiert, ließ McCarthy dementieren und die Journalisten abmeiern: Fake News. Alles falsch. Habe ich nie gesagt. Problem: Alles stimmte. Wie der Mitschnitt eines Telefonats belegt, das McCarthy am 10. Jänner mit der (wegen ihrer beißenden Kritik an Trump inzwischen zur Paria ausgegrenzten) Parteikollegin Liz Cheney führte.