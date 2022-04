Trump-Anwalt Rudy Giuliani sorgte bei "Masked Singer" für Skandal

Er kam als Springteufel verkleidet - und machte einen der Juroren offensichtlich so richtig wütend: Rudy Giuliani (77), der ehemalige Anwalt von Ex-Präsident Donald Trump, hat als „Masked Singer“ in der gleichnamigen US-Show für Ärger gesorgt. Im „Jack-in-the-box“-Kostüm sang der Mann, der Trumps erwiesene Niederlage bei der US-Wahl von 2020 stets angezweifelt hatte, in der am Mittwoch ausgestrahlten Sendung das Lied „Bad To The Bone“ von George Thorogood. Keiner der Juroren erriet, wer den Song hinter der Maske versteckt ziemlich talentfrei trällerte.