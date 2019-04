Allianz der europäischen Rechten im Aufwind

Bei den finnischen Wahlen lieferten sich Sozialdemokraten und Rechtspopulisten am Sonntag ein knappes Rennen um Platz eins – nur 0,2 Prozent lagen sie auseinander, die Sozialdemokraten siegten. Eine Regierungsbildung dürfte sich dennoch schwierig gestalten, da es auch in Finnland eine strikte Trennung der Blöcke gibt. Die „Wahren Finnen“ würden nur mitmachen, wenn es eine „klare Reduzierung der humanitären Migration“ gebe, kündigte der rechte Parteichef Jussi Halla-aho an. Seine Partei ist – wie die Dänen und Esten – in der AEPN vertreten. Deren Mitglieder, denen auch die deutsche AfD sowie der französische Rassemblement National angehört, dürften bei den EU-Wahlen von der derzeitigen Stimmung profitieren: laut einer Studie der Denkfabrik ECFR wollen 14 Prozent der Europäer „die Entscheidungsmacht der EU begrenzen“, in Österreich sind es fast ein Drittel.

Auch in Dänemark, Italien und Ungarn ist die EU-Skepsis stark (20 bis 21 Prozent), in Frankreich haben fast sieben von zehn Befragten kein Vertrauen mehr in die Politik – sowohl im Inland als auch in der EU.