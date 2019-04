Salvinis Traum vom rechtsnationalen Europa

„Wir arbeiten für einen neuen europäischen Traum. Für viele ist die EU inzwischen zu einem Albtraum geworden“, erklärte er. Alle seien willkommen, außer „Sozialisten, Kommunisten, Ökofaschisten und Extremisten – und zwar aus dem linken wie aus dem rechten Lager“, ergänzte AfD-Parteichef Jörg Meuthen.

Gründungsversuche eines ultrarechten EU-Bündnisses sind wiederholt gescheitert. Laut dem Politologen Christian Blasberg hängt der Erfolg des neuen Bündnisses vom EU-Wahlergebnis ab: „ Salvinis Ziel ist es zunächst, das Kräfteverhältnis im europäischen Parlament zu verändern. Er hofft, dass die populistischen Parteien in allen Ländern Europas einen großen Wahlsieg erringen. Es gibt derzeit drei kleinere rechtspopulistische Gruppen im EU-Parlament, und diese versucht Salvini zu einer große Gruppe zu vereinen.“

Ein zweiter Schwerpunkt ist der Fokus auf die nationale Identität. Derzeit wird noch an einem Manifest gearbeitet. Salvini: „Wir sind keine Nostalgiker oder Extremisten. Diese sitzen heute in Brüssel in der Regierung. Wir schauen in die Zukunft. Die veraltete Debatte über rechts und links, Faschisten und Kommunisten interessiert 500 Millionen Bürger in Europa nicht, die überlassen wir den Historikern.“ Das Motto der EU-Skeptiker: „Das eigene Land zuerst.“ Dabei soll die lokale Wirtschaft gestärkt werden.

Klar sprach sich Salvini gegen einen EU-Beitritt der Türkei aus: „Die EU sanktioniert Ungarn, Polen, Österreich und Italien, schickt aber Millionen Euro in die Türkei.“ Angesprochen auf Russland plädiert der erklärte Putin-Freund für einen Dialog statt Sanktionen. Gemeinsam warnten die Rechtspopulisten vor einem europäischen „Super-Staat“, an dem die deutsche Kanzlerin Merkel und Frankreichs Präsident Macron arbeiteten.