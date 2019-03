Algerien: Neuer Premier kündigt Experten-Regierung an

Nach den Massenprotesten in Algerien hat der designierte neue Ministerpräsident Noureddine Bedoui eine Regierung aus Experten versprochen. Er arbeite "Tag und Nacht" an der Bildung des kommenden Kabinetts und werde dabei die Forderungen der Straße einbeziehen, kündigte Bedoui am Donnerstag vor Journalisten in Algier an. Demnach soll die neue Regierung bis Anfang kommender Woche stehen und alle "politischen Spektren" vertreten, auch die junge Generation.