Europas letzter Diktator macht sich Freunde

Das hat dem weißrussischen Präsidenten und seiner Hauptstadt Minsk einen Startvorteil verschafft, als es um einen Ort für Verhandlungen ging. Putin fühlt sich in Weißrussland, das ja zu seiner Eurasischen Union gehört, fast wie auf eigenem Territorium. Poroschenko kann nicht zum Feind nach Moskau reisen und darf nicht zu den Wunsch-Freunden in die EU, da er sonst den Kreml verärgert. Für Merkel und Hollande ist es ein neutraler Schauplatz in unmittelbarer Nähe des Krieges (mehr zum Treffen lesen Sie hier).

Die Freude über so viel hohen Besuch war Lukaschenko anzusehen. Er umarmte Poroschenko, hatte einen mächtigen Blumenstrauß für Merkel parat: Bilder, die sein Staatsfernsehen heuer noch ordentlich ausschlachten will. Auch wenn es für die Wahlen im November ohnehin einen fixen Sieger gibt.