EU-Wiederaufbauplan: Italien hat am meisten Geld erhalten, aber viel ist noch nicht zu sehen

Teile des Viertels Borgo Libertà („Viertel der Freiheit“) in der apulischen Hauptstadt Bari sind in den vergangenen Jahrzehnten verkommen. Einst hatte hier die staatliche Tabakmanufaktur einen Sitz - nachdem die in den 80er-Jahren eingestellt wurde, ging es bergab.

Immerhin hat das Land, das in der EU am stärksten von der Corona-Pandemie getroffen worden war, den höchsten Betrag aus dem 750-Milliarden-Euro schweren Topf erhalten: 192 Milliarden. Er wurde ins Leben gerufen, um den Mitgliedstaaten aus den schweren wirtschaftlichen Covid-Folgen zu helfen.

Investiert werden muss der Betrag im Laufe von sechs Jahren, also vom Sommer 2021 bis zum Sommer 2026. Und die Projekte müssen immer eine oder mehrere Missionen erfüllen. Die Manufaktur in Bari fällt zum Beispiel unter die Mission Bildung und Forschung.

"Passiert überhaupt schon was?"

Insgesamt an die 262.000 Projekte will man in Italien mit dem EU-Geld finanzieren. Die erste Halbzeit ist nun verstrichen, für den Normalbürger ist aber schwer zu sagen, was umgesetzt wurde oder in Planung ist: "Passiert überhaupt schon was?", fragt man sich von Nord- nach Süditalien. Eine Frage, die der KURIER an Gianfranco Viesti weitergibt. Er ist Wirtschaftsprofessor an der Uni Bari und hat das Sachbuch "Wird der Aufbauplan Italien wieder auf Vordermann bringen?" (Donzelli Ed.) verfasst.

„Der Plan ist vor allem dazu gedacht, große Projekte zu finanzieren“, erklärt Viesti dem KURIER. „Zum Bespiel wird eine neue Bahntrasse gebaut, die Bari und Neapel miteinander verbinden soll. Da geht es nicht nur über Flachland, man muss auch durch das Apennin bohren, das geht nicht ruck-zuck." Auch, wenn man noch nichts sehe: Die Bauarbeiten seien bereits im Gang.