Aufregung um Vorschlag: Ein Kernkraftwerk vor Venedigs Toren?

Er erinnerte an die Verseuchungen, die vor allem die Plastik- und Kohlenstoffindustrie in der Vergangenheit verursacht hatten und deren Schäden noch immer nicht ganz behoben seien. Zudem wäre ein Kernkraftwerk vor den Toren Venedigs mit Sicherheit keine attraktive Werbung für die Lagunenstadt. Der bekannte Umweltaktivist Gianfranco Bettin witzelte deshalb, man solle Venedig in „die Welthauptstadt des Nuklear- und Umweltrisikos“ umtaufen.