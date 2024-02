Neuer Damm rettet Karneval in Venedig vor Überflutung

Die Feierlichkeiten zum Karneval in Vendig sind heuer von Hochwasser bedroht. Der Pegel erreichte wegen des Schirokko-Windes einen Stand von etwa 110 Zentimetern über dem Normalstand. Um die Lagunenstadt vor einer Überflutung während des Karnevals zu schützen, wurde die Aktivierung des Dammsystems MOSE beschlossen.

78 Barrieren

Die 78 Barrieren an drei Wasserstraßen der Lagune sollen den Stadtkern schützen. In den kommenden Tagen bis zum Ende des Karnevals am Dienstag werden Gezeitenhöchststände von über einem Meter erwartet. Die Flutschutztore sind seit dem Jahr 2020 einsatzbereit. Das milliardenschwere Bauprojekt war heftig umstritten.

In der Nacht auf den 13. November 2019 hatte Venedig noch eine katastrophale Flut heimgesucht. Das Wasser - angetrieben durch den Schirokko-Wind - stieg damals auf 187 Zentimeter über dem Meeresspiegel. Das war der höchste Stand seit einer verheerenden Überschwemmung im Jahr 1966, als 194 Zentimeter erreicht wurden.