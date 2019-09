"Akt der Respektlosigkeit": China attackiert Deutschland

Das Auswärtige Amt in Berlin reagierte zunächst nicht, sondern verwies am Dienstag auf die Position vom Vortag: Treffen mit Mitgliedern der Zivilgesellschaft seien ein ganz normales Verfahren. Maas habe zudem darauf verwiesen, dass sich die deutsche Bundesregierung immer für Meinungsfreiheit einsetze.

"Hongkong wie Ost-Berlin"

Wong hatte kurz nach seiner Ankunft am Montag in Berlin größere Unterstützung für die Demokratiebewegung in der chinesischen Sonderverwaltungszone gefordert. "Ich hoffe, dass Menschen weltweit die Leute in Hongkong unterstützen, die für Freiheit und freie Wahlen kämpfen", sagte der 22-Jährige der Bild-Zeitung. "Wir haben den Eindruck, dass Hongkong wie Ost-Berlin zur Zeit des Kalten Krieges ist. Und gerade weil die Deutschen besonders in Berlin für die Freiheit gekämpft haben, bitte ich die Deutschen um Hilfe in unserem Kampf."

Wong war am Montagabend auf dem Berliner Flughafen Tegel angekommen. Auf einem von der Zeitung organisierten Fest im Dachgarten-Restaurant des Bundestags sprach er im Anschluss unter anderem mit Maas. Es sei kein formaler Empfang im Auswärtigen Amt oder ein weiteres Treffen geplant, hieß es im deutschen Außenministerium.