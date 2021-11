Afrika, der mediale Sündenbock der Corona-Panik

Die mediale Panikmacke würde zu einer Stigmatisierung Afrikas beitragen und das "weniger entwickelte Bild des Kontinents" fortführen, kritisiert etwa Tulio de Oliveira, Direktor des Centre for Epidemic Response and Innovation. Das ist auch der Grund, warum WHO neue Virus-Varianten nicht mehr nach Ländern, sondern nach griechischen Buchstaben benennt: So will man jegliche Diskriminierung vermeiden.

Die WHO hat bereits nach den von vielen Staaten schnell verhängten Reisebeschränkungen davor gewarnt. Südafrikas Gesundheitsminister Joe Phaahla bezeichnete die Reaktion als "unberechtigt": Bisher sei zu wenig über die Eigenschaften Omikrons bekannt. Man habe mit den Mitteilungen am Donnerstag lediglich die Erkenntnisse südafrikanischer Wissenschaftler schnellstmöglich teilen wollen.