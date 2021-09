Afghanische Botschafterin will kein Asyl in Österreich beantragen

Die afghanische Botschafterin Manizha Bakhtari will nicht als Flüchtling in Österreich leben. "Ich werde kein Asyl beantragen", sagte Bakhtari am Dienstagabend in der "ZiB2" des ORF. Zunächst wolle sie ihre Arbeit als Botschafterin weitermachen, und für die Zeit danach habe sie schon "ein paar Pläne". Der Asylstatus in Österreich gehöre nicht dazu, obwohl sie Österreich "liebe. Ich werde vielleicht als Touristin zurückkommen".

"Ich bin die offizielle Botschafterin von Afghanistan in Wien. Ich repräsentiere die Menschen Afghanistans", betonte die Regimegegnerin. Sie vertrete "Millionen von Menschen, die im Moment keine Stimme haben", sagte die Diplomatin, die diesbezüglich ihre scharfe Kritik an den neuen Machthabern bekräftigte. "Es gibt so viele Beweise, dass sie Terroristen sind", sagte sie "Ich akzeptiere sie nicht als legitime Regierung." Zurücktreten werde sie daher erst, wenn die Taliban international anerkannt sein werden.