Gewaltsame Proteste gegen AfD-Parteitag: Elf Polizisten verletzt

Alice Weidel und Tino Chrupalla sollen zwei weitere Jahre gemeinsam an der Spitze der Rechtspartei Alternative für Deutschland (AfD) stehen. Für Chrupalla sprachen sich am Samstag beim Bundesparteitag in Essen knapp 83 Prozent der Delegierten aus, Weidel holte knapp 80 Prozent.

Überraschende Kampfkandidaturen, wie sie in den Anfangsjahren der AfD üblich waren, gibt es bei der Neubesetzung der Spitzenpositionen diesmal nicht. Stattdessen: Harmonie pur. Chrupalla schlug seine "geliebte" Co-Vorsitzende als Kandidatin vor. Weidel nahm den Ball auf und verkündete, sie wolle zusammen "mit meinem geliebten Tino" in die Planung für den Bundestagswahlkampf gehen.