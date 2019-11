AfD-Mann abgewählt: Keine Angst mehr vor rechter Taktik

Hashtag "Judaslohn"

Aber Brandner konnte es wie so oft nicht bleiben lassen. Auch mit seinen Reaktionen auf den Terroranschlag in Halle, wo er ungustiöse Tweets verbreitete. So schrieb einer, die Opfer von Halle wären "eine Deutsche, die gerne Volksmusik hörte", und "ein Bio-Deutscher" gewesen. "Warum lungern Politiker mit Kerzen in Moscheen und Synagogen rum?" Der Ausschuss stellte sich daraufhin offen gegen seinen Vorsitzenden. Später entschuldige er sich zwar dafür im Bundestag, löste aber kurz darauf den nächsten Eklat aus.

Via Twitter griff er den mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnete Rocksänger Udo Lindenberg an, der die AfD nach ihrem Wahlerfolg in Thüringen scharf kritisierte. Brandner drückte in die Tasten und versah die an Lindenberg verliehene Auszeichnung mit dem Hashtag "Judaslohn" - was Brandner aber nicht als antisemitisch verstanden haben wollte - den Begriff hätte er nur zugespitzt, erklärte er. Damit war das Maß endgültig voll.

Was nun?

"Die Abberufung von Brandner ist ein klares Signal gegen Hetze und Hass - wir geben dem Amt damit endlich seine Würde zurück", erklärte der rechtspolitische Sprecher der Unionsfraktion, Jan-Marco Luczak. " Brandner hat weder menschlich noch politisch die notwendige Eignung für den Vorsitz im Rechtsausschuss", sagte Johannes Fechner von der SPD.

Auch der Deutsche Anwaltsverein begrüßte die Entscheidung. "Es kann nicht sein, dass das Recht und dieser gesellschaftlich wichtige Ausschuss von einer Person repräsentiert wird, die andere Menschen beleidigt, diffamiert und Ressentiments gegen bestimmte Bevölkerungsgruppen schürt. Es ist nicht vorstellbar, dass Herr Brandner den Ausschuss weiterführt", so der Hauptgeschäftsführer Philipp Wendt zur dpa.

Und was sagt der Abgewählte dazu? Er wolle im Rechtsauschuss weiterarbeiten, erklärt er beim Pressestatement mit Fraktionschefin Alice Weidel und Vorsitzenden Alexander Gauland. Dann sprach er von "Unwahrheiten", "Altparteien-Koalition" und gab die gewohnte Opferrolle - vor der allerdings niemand mehr Angst zu haben scheint.