Die AfD im deutschen Bundestag: Provokation als Prinzip

Fedor Ruhose warnt nun davor, dass sich unter den Fraktionen eine Art Wettbewerb entwickelt, nach dem Prinzip: Wer reagiert am besten auf die AfD. „Ich würde gerne einen demokratischen Wettbewerb darüber haben: Wer schafft es, die Themen ins Parlament zu bringen, die die Menschen interessieren, ohne dafür einen rechtspopulistischen Stichwortgeber zu brauchen.“

Darauf sollte sich die Große Koalition konzentrieren. „Sie hat jetzt die Chance, eine Anti-Populismuspolitik zu betreiben, mit realen Verbesserungen für die Menschen. Es hilft nicht, die gleichen Botschaften zu übernehmen, sie muss differenzierte Angebote machen.“ So helfe die Frage „Gehört der Islam zu Deutschland?“ im Alltag keinem Menschen. Es gehe darum, wie integriert man die Personen.

So schnell wird die größte Oppositionspartei aber nicht verschwinden. Regierungsarbeit strebt sie noch nicht an, erklärt Gauland: „Wir sind Opposition, wir müssen Opposition sein.“ Die AfD sei mit zwei Problemen konfrontiert: "Wir sind eine konservativ-liberale Reformpartei im Parlament, wir sind aber eng an den Bürgerbewegungen, die eine zu frühe Gemeinsamkeit mit den anderen für nicht gut halten würde." Allerdings ließ er wissen, dass die Entwicklungen in manchen ostdeutschen Ländern (im Herbst und Frühjahr 2019 stehen in Bayern, Hessen und Brandenburg Landtagswahlen an, Anm.) schneller voranschreiten könnten, als gedacht. "Darüber muss man neu nachdenken."

Was bisher nicht vorangegangen ist: der groß angekündigte U-Ausschuss zur Flüchtlingspolitik der Kanzlerin– es gäbe juristische Probleme, erklärt der AfD-Chef. Fakt ist: Die Partei kann ihn nicht thematisieren, weil sie in der betreffenden Legislaturperiode (also zur Zeit der Flüchtlingskrise) nicht im Parlament war. Ob sie das nicht vorher wusste? Diese Frage habe man sich nicht gestellt, andere aber auch nicht, so Gauland.