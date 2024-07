AfD hat genug Partner für eigene Rechtsfraktion im EU-Parlament

Voraussichtliche Partner in dem Rechtsbündnis sind demnach Reconquête aus Frankreich, Konfederacja aus Polen, Wasraschdane (Wiedergeburt) aus Bulgarien, Se Acabó La Fiesta aus Spanien, SPD aus Tschechien, Republika aus der Slowakei, Mi Hazánk Mozgalom aus Ungarn und die People and Justice Union aus Litauen.

Fraktionschef soll der Thüringer Abgeordnete René Aust werden. Die Gründung der Fraktion solle am Mittwochabend bekanntgegeben werden. Derzeit liefen noch Verhandlungen über die Posten der stellvertretenden Vorsitzenden.

Die SPD ist mit nur einem Abgeordneten im neuen EU-Parlament vertreten. Sie war in der vergangenen Legislaturperiode Fraktionspartnerin der FPÖ, die aber nun mit der größten tschechischen Oppositionspartei ANO von Ex-Premier Andrej Babiš gemeinsame Sache macht und der größten europaskeptischen Fraktion "Patrioten für Europa" angehört.

AfD durfte nicht den "Patrioten" beitreten

Die AfD schloss sich der Fraktion "Patrioten für Europa" nicht an, was vor allem an Vorbehalten anderer Parteien liegen dürfte. Kurz vor der Europawahl waren alle AfD-Abgeordneten aus der ID ausgeschlossen worden, nachdem Spitzenkandidat Maximilian Krah umstrittene NS-Äußerungen getätigt hatte.

Obwohl Krah nach der Wahl von den anderen AfD-Abgeordneten ausgeschlossen wurde, blieb eine Rückkehr in die europäische Parteienfamilie verbaut. AfD-Chefin Weidel sagte, die Partner in der Fraktion "Patrioten für Europa" unterlägen "politischen und auch außenpolitischen und außenwirtschaftlichen Zwängen, auf die wir momentan Rücksicht nehmen müssen".