AfD-Abgeordneter soll politische Gefangene auf seiner Farm beschäftigt haben

Wer wie Jörg Dornau, Landtagsabgeordneter der rechtsextremen AfD in Sachsen, in Belarus eine große Zwiebelfarm betreibt, muss beste Beziehungen zu „Europas letztem Diktator“ haben. Denn ohne Zustimmung von Präsident Alexander Lukaschenko darf im autoritär geführten Weißrussland kein Ausländer und schon gar kein Deutscher, eine der früheren landwirtschaftlichen Kolchosen übernehmen.

Dabei hat die mehr als 1.500 Hektar umfassende Firma „Zybuka-Bel“ dem 53-jährigen Dornau schon erhebliche Probleme beschert: Im August wurde er zu einer Strafe von 20.862 Euro verurteilt, weil er seine Beteiligung am Unternehmen in Sachsen nicht offiziell gemeldet hatte. Die jüngsten Enthüllungen des belarussischen Oppositionsmediums Reform aber dürften den AfD-Mandator noch viel mehr in die Bredouille bringen: