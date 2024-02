Warum Ägypten Israels Plan für Palästinenser strikt ablehnt

In den vergangenen Tagen hat Kairo überdies etwa 40 Panzer und gepanzerte Fahrzeuge an die Grenze zu Gaza beordert. Dort, auf der anderen Seite der Mauer, harren mehr als 1,3 Millionen Palästinenser in der Umgebung der Stadt Rafah aus – ungeschützt vor den israelischen Luftangriffen, unter extremer Lebensmittel- und Wasserknappheit, in ständiger Todesangst. Weil Israels Armee nun auch in diesem Bereich des Gazastreifens vorgehen will, hat sie Ägypten einen Evakuierungsplan für die palästinensischen Flüchtlinge vorgelegt.