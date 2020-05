Adoptionsverbot: Putin billigt Gesetz

Exakt 52 Kinder sind akut davon betroffen: So viele Adoptionsverfahren von US-Bürgern laufen derzeit in Russland. Deren potentiellen Eltern aus den Vereinigten Staaten wird ab 1. Jänner das Recht abgesprochen, überhaupt einen Antrag auf Adoption in Russland stellen zu dürfen. Seit Freitag auch mit dem Sanktus des Präsidenten: Wladimir Putin hat das umstrittene Gesetz trotz nationaler und internationaler Kritik unterzeichnet.

Der Hintergrund dessen ist vielschichtig, der Zeitpunkt der Unterzeichnung könnte von Putin nicht augenfälliger gewählt sein. Zugrunde liegt dem Ganzen ein diplomatischer Streit, der 2009 durch den Tod des russischen Anwalts Sergej Magnizki ausgelöst worden war. Der Anwalt, damals in Moskau tätig für die US-Firma Firestone Duncan, hatte dem russischen Innenministerium vorgeworfen, dem Staat 230 Millionen US-Dollar - umgerechnet 174 Millionen Euro - gestohlen zu haben. Die Folge der öffentlichen Anklage: Kurz danach kam der Familienvater unter dem Vorwurf der Steuerhinterziehung in Untersuchungshaft. Die Haft verließ er allerdings nicht mehr lebend: Im Gefängnis mit dem vielsagenden Namen „Matrosenstille“ starb er angeblich an Herzschwäche – einen Arzt hatte er dort trotz anhaltender Schmerzen zuvor keinen gesehen.

Die USA warfen dem russischen Staat daraufhin schwere Menschenrechtsverstöße vor – und sanktionierten ihn: Der US-Kongress beschloss, jene russischen Staatsbürger, die in den Tod Magnizkis oder in andere Menschenrechtsverletzungen verwickelt waren, mit Einreiseverboten und Vermögenssperren zu belegen.