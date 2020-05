Adoptionsverbot: Warnung vor Rückfall in alte Zeiten

Vier Jahre ist es her, dass Russlands Präsident Wladimir Putin zuletzt ausländischen Journalisten Rede und Antwort stand. Am Donnerstag wiederholte er das stundenlange Medienverhör, das dominante Thema war von Beginn an klar: Auch wenn es amüsantes Geplänkel über Gerard Depardieus Pass und den vermeintlichen Weltuntergang gab, ging es vorrangig um den Streit mit den USA rund um das Verbot, das US-Bürgern ab Jahreswechsel die Adoption russischer Kinder untersagt.

Das Verbot war die unverblümte Antwort auf das amerikanische „ Magnitsky“-Gesetz, das US-Präsident Barack Obama vorige Woche unterzeichnet hatte: Russische Beamte, die sich Menschenrechtsvergehen schuldig machen, dürfen mit Einreiseverboten und Konto-Sperren belegt werden. Nach Ansicht des Kremlchefs ein Akt, der das Verhältnis zwischen Washington und Moskau „vergiftet“ und in alte Zeiten zurückkatapultiert.