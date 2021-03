Acht Tote bei Demonstrationen in Myanmar

In Myanmar sind bei Protesten gegen die Militärmachthaber am Freitag mindestens acht Menschen getötet worden. Das brutale Vorgehen der Junta in Myanmar gegen Kritiker des Militärputsches führt unterdessen zu einer massiven Fluchtbewegung aus der Handelsmetropole Yangon.

Mit dem Sprecher der Nationalen Liga für Demokratie (NLD) wurde ein weiteres prominentes Mitglied von Aung San Suu Kyis Regierungspartei festgenommen. Beobachter befürchten, dass Kyi Toe, der seit dem Putsch die Medien im Land über die NLD und die Entwicklungen informiert hatte, gefoltert werden könnte. In den vergangenen Wochen waren bereits zwei NLD-Mitglieder kurz nach ihrer Inhaftierung gestorben.

Seit dem Umsturz von Anfang Februar wurden nach Angaben der Gefangenenhilfsorganisation AAPP bereits mehr als 2.200 Menschen festgenommen, mindestens 224 wurden getötet.

Vorgehen immer brutaler

Die faktische Regierungschefin Suu Kyi, die die Parlamentswahl im November klar gewonnen hatte, wurde in Gewahrsam genommen und wird mehrerer Vergehen beschuldigt. Das Vorgehen der Militärjunta gegen die Demonstranten wurde in den vergangenen Wochen immer brutaler.

Vor allem aus der Metropole Yangon wollten die Menschen vor der Gewalt in ländlichere Regionen flüchten, hieß es. „Ich fühle mich nicht mehr sicher, in manchen Nächten kann ich nicht einmal schlafen“, sagte eine Bewohnerin von Yangon. „Ich habe Angst, dass als nächstes das Schlimmste passiert“, fügte sie hinzu. In dem Stadtteil, in dem sie wohne, sei die Situation „sehr intensiv“. Sicherheitskräfte „nehmen die Menschen von der Straße weg“. Sie habe Bus-Tickets gekauft, um in ihren Heimat-Bundesstaat im Westen Myanmars zurückzukehren.