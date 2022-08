Abtreibung in USA: Krieg der Juristen hat gerade erst begonnen

Seither ist die gesetzliche Regelung der Abtreibung wieder den einzelnen Bundesstaaten überlassen. Das hat ein kaum überblickbares Wirrwarr von juristischen Kleinkriegen ausgelöst, deren Ausgang in vielen Fällen nicht einmal absehbar ist.

Absolutes Verbot

So fand in Kansas am Dienstag eine Volksabstimmung statt. Der kleine, dünn besiedelte Agrarstaat war einer der wenigen im konservativen US-Mittelwesten, in denen Schwangerschaftsabbrüche weiterhin legal waren. Mit Bundesstaaten wie Oklahoma und Texas in der Nachbarschaft, in denen diese strikt verboten sind, galt Kansas als „Zufluchtsort“ für Frauen, die eine Abtreibung durchführen wollten. Gibt es allerdings ein „Ja“ bei der Volksabstimmung, ist es damit fürs erste vorbei. Dann sind Schwangerschaftsabbrüche auch in Kansas streng verboten.