Was Besucher wie Mitko freut, ist für die Türken eine Katastrophe. Das Geld reiche fast nur noch für Essen, hört man nicht nur in Edirne. Die Preise steigen und steigen: Laut nationalem Statistikamt lagen sie im November 21 Prozent höher als im Jahr davor – was viele für geschönt halten.

So sagte der Bürgermeister von Istanbul, der der oppositionellen CHP angehört, dass die Lebenskosten in seiner Stadt im vergangenen Jahr um über 50 Prozent gestiegen seien. Lange Schlangen vor den Volksbrotläden, in denen es subventionierte Lebensmittel gibt, sorgten in der Bosporus-Metropole für Aufregung.