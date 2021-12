Warum Weihnachten auch in der Türkei ganz groß gefeiert wird

Dieser Frage geht auch schon ein Artikel des Magazins Spiegel aus dem Jahr 2008 nach. Darin bringt man den Weihnachtbaum als urtürkische Erfindung und Tradition ins Spiel. Ob das der tatsächliche Grund ist, bezweifle ich sehr. Womit der Artikel allerdings sehr richtig liegt, ist, dass sich die Weihnachtstradition in der Türkei vom religiösen Aspekt losgelöst hat. Mit dem christlichen Fest und der Geburt von Jesus hat das, was in der Türkei gefeiert wird, nichts zu tun. Vielmehr wurde die Tradition einfach auf die türkische Lebenswelt übertragen.

So wird der „Noel“ und alles Drumherum in Wirklichkeit auch als Neujahrstradition feiert. Der Weihnachtsbaum ist der Neujahrsbaum (yılbaşı ağacı). Die Weihnachtsgeschenke überreicht man auch erst am 31. Dezember. So schaut das türkische Silvester aus.

Auch im muslimischen Albanien sieht es ähnlich aus: