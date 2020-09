Absturz eines Militärflugzeugs in der Ukraine: Mindestens 22 Tote

Beim Absturz eines Militärflugzeugs in Charkiw (Charkow) in der Ostukraine sind Medien zufolge 22 Menschen getötet worden. Die Zahl nannte am Freitagabend die Agentur Interfax und berief sich dabei auf das Innenministerium. Das ukrainische Militär hatte zuvor mitgeteilt, an Bord der Maschine seien Kadetten der Universität der Luftstreitkräfte und das Flugpersonal gewesen. Interfax berichtete zudem, einige Menschen an Bord der Maschine hätten den Absturz überlebt.