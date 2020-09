Ukraine: Orthodoxer Ehrenpatriarch mit Coronavirus infiziert

Der Ehrenpatriarch Filaret der orthodoxen Kirche in der Ukraine liegt im Krankenhaus, nachdem er positiv auf Covid-19 getestet wurde, berichtet der britische Evening Standard am 8. September. Der 91-jährige ist einer der bekanntesten religiösen Führer in der Ukraine. Im März sorgte er mit einem Statement zur Corona-Pandemie für Aufregung, auch außerhalb der Ukraine. Filaret sagte damals in einem Fernsehinterview, dass die Pandemie "Gottes Strafe für die Sünden der Menschheit" sei. Und weiter sagte er: "Damit meine ich zuallererst die gleichgeschlechtliche Ehe."