Russland weiht "Kirche des Sieges" ein - aber ohne Putin-Mosaik

Im Beisein der russischen Militärführung hat der orthodoxe Patriarch Kirill zum 75. Jahrestag des Sieges über den Hitler-Faschismus die neue Hauptkirche der Streitkräfte eingeweiht. Hunderte Soldaten in Uniform, darunter Verteidigungsminister Sergej Schoigu, Geistliche in prunkvollen Gewändern und Gäste feierten am Sonntag den Gottesdienst bei Gesängen im Park Patriot in Kubinka im Moskauer Gebiet.

Kaum jemand trug eine Maske bei der Massenveranstaltung trotz der hohen Corona-Infektionszahlen in Russland. Auch Tausende Soldaten haben sich in Russland bereits angesteckt. Mehrere prominente Geistliche sind gestorben.

Das Militär hatte die unter anderem mit Panzern und anderen russischen Waffen verzierte "Kirche des Sieges" bereits im April der Öffentlichkeit vorgestellt. Das Gotteshaus sollte schon am 9. Mai, dem Tag des Sieges, übergeben werden. Die Einweihung verzögerte sich aber wegen der Corona-Pandemie. "Das ist ein beispielloses Ereignis für die Soldaten und für die Bürger des ganzen Landes", hatte Generalstabschef Waleri Gerassimow, der an der Zeremonie teilnahm, vorab gesagt.