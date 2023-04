Abschluss des Osterfestes: Papst Franziskus ruft zu Hoffnung auf

Gemeinsam mit 8.000 GlÀubigen hatte Papst Franziskus am Samstagabend die traditionelle Feier der Osternacht eröffnet. Dabei taufte er einer Tradition folgend acht Erwachsene. Diese stammten heuer unter anderem aus Albanien, den USA, Venezuela und Nigeria.

Der Kreuzweg am Kolosseum in Rom am Karfreitag hatte dagegen ohne Papst Franziskus, der vor einigen Tagen nach einer Bronchitisbehandlung aus dem Gemelli-Krankenhaus in Rom entlassen worden war, stattgefunden. Aufgrund der niedrigen Temperaturen verfolgte das Oberhaupt der katholischen Kirche die Prozession am Abend vom GĂ€stehaus Santa Marta aus, in dem er wohnt. Er schließe sich dem Gebet derjenigen an, die sich mit der Diözese Rom am Kolosseum versammelten, erklĂ€rte der Vatikan.