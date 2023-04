Papst erteilte Segen "Urbi et Orbi" und plädierte für Weltfrieden

Vor den Gläubigen zeigte sich der Papst auch wegen der Lage in Syrien besorgt. Er gedachte der Opfer des schweren Erdbebens in der Türkei und in Syrien und verurteilte die Gewalt in den vergangenen Tagen im Nahen Osten. Diese Angriffe hätten das "ersehnte Klima des Vertrauens und des gegenseitigen Respekts bedroht, das notwendig ist, damit der Dialog zwischen Israelis und Palästinensern wiederaufgenommen werden kann, sodass in der Heiligen Stadt und in der ganzen Region Frieden herrscht", sagte der Papst. Er bat auch um Gebete für den Libanon, der noch auf der Suche nach Stabilität und Einheit sei.

Franziskus sprach auch das Thema Migration an. Er hoffe, dass Tunesien und alle Menschen, die unter sozialen und wirtschaftlichen Problemen leiden, die Hoffnung nicht verlieren und gemeinsam am Aufbau einer Zukunft in Frieden arbeiten.