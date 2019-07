Abschiebung: Trump beginnt mit Großaktion gegen Illegale

Mit Blick auf den Wahlkampf für 2020 und sein mehrfach gegebenes Versprechen an seine Basis, rigoros gegen illegale Einwanderer vorzugehen, wagt Trump nun einen neuen Anlauf. Wie aus dem Heimatschutzministerium zu hören ist, sollen zuvorderst Familien dingfest gemacht werden, die der Vorladung zur einer gerichtlichen Anhörung über ihr Asylgesuch nicht gefolgt sind. Allerdings wird nicht bestritten, dass die für ihr wenig zimperliches Auftreten bekannten ICE-Beamten auch „Beifang“ mitnehmen, wenn er sich bietet. Das heißt: Menschen mit abgelaufenem Aufenthaltsvisum, die wie das Gros der geschätzt 20 Millionen Illegalen teilweise seit zehn Jahren und länger unauffällig in den USA leben und arbeiten, bevorzugt in Branchen wie der Landwirtschaft oder der Gastronomie, wo geringe Löhne gezahlt werden. Da die örtlichen Behörden in den einzelnen Bundesstaaten für Aufenthaltsberechtigungen nicht zuständig sind und diese daher in der Regel nicht kontrollieren, leben Millionen Illegale ein reguläres Leben. Sie zahlen Steuern, ihre Kinder gehen in die Schule.

Im Kongress gehen die oppositionellen Demokraten auf die Barrikaden. Sie werfen Trump vor, mit Absicht in Migranten-Milieus Angst und Unsicherheit verbreiten zu wollen. New Yorks Bürgermeister Andrew Cuomo spricht von einem „schäbigen Anschlag auf Familien“. Für Undokumentierte sei es künftig nicht mehr selbstverständlich, morgens zur Arbeit zu fahren, die Kinder zur Schule zu bringen oder den Einkauf zu erledigen. Eine Begegnung mit ICE – und schon könne das Leben in Amerika vorbei sein.