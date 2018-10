Migranten aus Honduras: Der lange Marsch ins Ungewisse

„Nach allem, was wir durchgemacht haben, wird uns niemand aufhalten“, sagt der 21-jährige Aaron Juarez, der sich mit seiner Frau und seinem Baby auf den Weg in die USA gemacht hat.

Er ist einer von mindestens 3000 Menschen, die in den vergangenen Tagen die Grenze zwischen Guatemala und Mexiko überquert haben und nach Norden marschieren. Die Migranten stammen aus Honduras, einem Land, das in einer Dauerkrise steckt: Wegen gefürchteter Jugendbanden – genannt Maras – gilt Honduras als einer der gefährlichsten Staaten der Welt. Korruption, Menschenrechtsverletzungen und Armut prägen das Leben vieler Honduraner. 60,9 Prozent der Menschen gelten als arm, 38,4 Prozent der Bevölkerung leben sogar in extremer Armut. Die Politik ist seit einem Putsch im Jahr 2009 kaum in der Lage, die Kontrolle über das Land aufrechtzuerhalten.