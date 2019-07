Einwanderung in die USA: Kein Durchkommen mehr aus Mexiko

Mexikos Regierung beugte sich dem Druck aus Washington und schickte innerhalb weniger Wochen 15.000 Soldaten an die Grenze zu den USA. Auch an der Südgrenze zu Guatemala wurden 6.000 Soldaten stationiert.

Der Effekt ist, dass sich die Menschen jetzt in Mexikos Grenzorten wie Tijuana stauen. Die ohnehin improvisierten und schlecht ausgestatten Lager dort sind zunehmend überfüllt. Die Regierung hat damit begonnen, Migranten in organisierten Transporten in ihre Heimatländer zurückzubringen. Viele von ihnen haben sich dem gefügt, statt in den USA in Mexiko um Asyl anzusuchen, um wenigstens der Rückschiebung in die alte Heimat zu entgehen.